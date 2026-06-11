Anziano cade dal balcone: portato d’urgenza al San Martino

Un uomo di circa settant’anni è stato ricoverato d’urgenza al San Martino di Genova dopo una caduta da un balcone, oggi pomeriggio, a Lerici in località Mongiardino.

I fatti risalgono alle 15 circa quando l’uomo si trovava in balcone e avrebbe avuto un giramento di testa, cadendo nel vuoto, per circa tre metri. Nel giro di pochissimi minuti sono arrivati sul posto la Pubblica assistenza di Lerici e l’automedica del 118 che hanno provveduto a stabilizzare il ferito.

Le condizioni dell’anziano sono risultate serie ed è stato arrivato anche Grifo da Albenga. L’uomo è stato portato alla pista di atterraggio a Valdellora per poi essere trasportato in codice rosso a Genova.

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