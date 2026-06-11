Barriera antintrusione a Marola, la Marina mette sul piatto tre aperture al giorno. Per gli abitanti la proposta è “irricevibile e offensiva”

Nuova mobilitazione a Marola, ancora una volta contro la presenza della battiera antintrusione che da qualche mese minaccia l’accesso al mare per gli abitanti. Per questo è stata convocata una nuova assemblea popolare per mercoledì 17 giugno alle 18.30 nell’area verde del borgo.

L’iniziativa è promossa attraverso un manifesto affisso sui muri della frazione e che lancia l’appello per “difendere Marola insieme”.

Al centro di tutto, come detto, le barriere galleggianti, che dopo essere apparse, sminuite come parte di una esercitazione e poi riabilitate come strumento per garantire la sicurezza della base navale, nei giorni scorsi sono anche state improvvisamente chiuse. Un episodio isolato, che ha però mandato su tutte le furie i marolini, costretti ad attaccarsi al telefono per chiedere la riapertura del varco della Darsena Duca degli Abruzzi.

Ma a portare a una nuova assemblea è la comunicazione della proposta degli orari di apertura avanzata dal Comando interregionale Marittimo Nord attraverso l’amministrazione comunale: dalle 10 alle 11, dalle 18 alle 19 e dalle 22.30 alle 23.30.

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