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Lavagna: stanotte svincolo A-12 chiuso in entrambe le direzioni

Lavagna: stanotte svincolo A-12 chiuso in entrambe le direzioni

Cambio di carreggiata sull'autostrada A12.

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