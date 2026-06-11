Lavagna: stanotte svincolo A-12 chiuso in entrambe le direzioni

Lo svincolo di Lavagna della A-12 sarà chiuso nella prossima notte in entrambe le direzioni dalle 22:00 (di giovedì 11) alle 6:00 (di venerdì 12) per ripristinare il manto stradale, dopo la perdita di materiale oleoso perso da un mezzo in transito fermato dalla Polizia stradale di Sampierdarena.
Il fatto in tarda mattinata quando il transito era stato chiuso e poi parzialmente ripristinato. Gli utenti per entrare o uscire dovranno servirsi degli svincoli dui Chiavari o Sestri Levante.
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