La Lega navale italiana di Lerici lancia “Libri con l’autore”, nuova rassegna letteraria al via domani, venerdì 12 giugno, in piazza Mottino. “Un ciclo di quattro incontri ideati come momenti di confronto e dialogo, in cui libri, idee ed esperienze si fondono a due passi dal mare”, dicono dalla Lega navale lericina presentando la manifestazione

Tutti gli appuntamenti prenderanno il via alle 18:00 e saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti. Rassegna a cura dal giornalista Roberto Bagnoli, che sarà anche il moderatore degli incontri.

Questo il programma:

• Venerdì 12 giugno – “Da Luni a Porto Venere: il Golfo ai tempi dei Romani”, un viaggio nella storia, guidato da immagini e testimonianze archeologiche, con Marcella Mancusi, direttrice del Parco archeologico di Luni; introduzione di Elisabetta Cesari, presidente dell’associazione Amici dell’Isola del Tino.

• Sabato 20 giugno – Incontro sul libro Salinità. Una storia di mare, deserto, sangue e sudore dell’ammiraglio Giorgio Lazio, che guiderà il pubblico tra le pagine del volume.

• Giovedì 25 luglio – Spazio alla grande storia e alla saggistica con il giornalista e scrittore Virman Cusenza, a Lerici con L’altro Garibaldi. I diari di Caprera, un intimo ritratto dell’eroe dei due mondi.

• Mercoledì 5 agosto – Chiusura con la scrittrice Maria Pace Ottieri e il suo La prima volta che siamo stati bianchi.

L’articolo “Libri con l’autore”, la Lega navale di Lerici lancia una nuova rassegna culturale proviene da Città della Spezia.

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