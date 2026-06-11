Portofino: Pier Silvio tranquillizza gli amici: “Sto benissimo”. il sindaco “L’ha protetto San Giorgio”

Pier Silvio Berlusconi era alla guida della sua Aston Martin Dbx diretto nella sua casa di Arcore. Musica di sottofondo e incolonnato a 40 chilometri all’ora. Improvvisamente, proveniente dal senso di marcia opposto, gli è piombato addosso un bolide, una Bmw lanciata a tutta velocità il cui autista aveva perso il controllo. Berlusconi è uscito praticamente incolume dalla macchina distrutta nella sua parte anteriore; un’auto che gli ha consentito di salvarsi la vita. Tanto è stato violento lo scontro che un pneumatico è finito ad un chilometro di distanza. A raccontare la dinamica all’amico Matteo Viacava, sindaco di Portofino, è stato lo stesso Pier Silvio che dopo l’incidente aveva tranquillizzato la compagna Silvia Toffanin e i figli.

Dice Matteo Viacava: “Ci siano sentiti. Era Sereno, contento di essere uscito praticamente incolume. Mi ha detto che qualcuno lo aveva assistito da lassù. Domani ricorre il terzo anniversario della morte del padre Silvio. Ma certamente a proteggerlo è stato anche San Gorgio, patrono di Portofino alla cui festa Pier Silvio ha partecipato, assistendo anche al falò del 23 aprile”.

» leggi tutto su www.levantenews.it