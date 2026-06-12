A Santo Stefano torna “Serata Rap”

Prenderà il via domani, sabato 13 giugno 2026, a partire dalle 18 in piazza della Pace, la 4ª edizione di “Serata RAP – Parole in Piazza”, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale e dedicata alla cultura hip hop e urban. L’evento, organizzato da SKILLS – La Spezia, nasce con l’obiettivo di valorizzare i linguaggi contemporanei della musica, dell’arte e dell’aggregazione giovanile, proponendo una giornata immersiva e multidisciplinare aperta a tutta la cittadinanza.

“L’edizione di quest’anno di Serata Rap vedrà ancora alla conduzione il giornalista Damir Ivic e sarà organizzata interamente dal collettivo Skills di La Spezia – dichiara l’assessore Paolo Ruffini –. Daremo spazio ad artisti locali e del panorama nazionale, con un’edizione ancora più ricca di eventi che andrà ad animare il centro storico di Santo Stefano. Continua la mission di “Comune Rap Friendly”, aperto ai giovani e al mondo rap e hip hop. Ringrazio gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, alla quale tengo molto personalmente”.

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