Al via a Genova la convention delle Camere di commercio italiane nel mondo

Genova. Prende il via domani uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per la promozione e il commercio del Made in Italy: la 35ª Convention mondiale delle Camere di commercio italiane all’estero, che per tre giorni si svolgerà tra il Palazzo della Borsa, l’Hotel Bristol e Palazzo Tobia Pallavicino.

Stanno arrivando a Genova 180 fra presidenti, segretari generali e funzionari delle 86 Camere di commercio italiane all’estero, suddivise in 64 Paesi, accolti dal presidente Luigi Attanasio e dal segretario generale Maurizio Caviglia.

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