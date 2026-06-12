Alla Spezia la quinta edizione dei “Premi Rotary per la sostenibilità nella nautica”

Si terrà martedì 16 giugno alle 18.00 presso la Sala del Consiglio Provinciale della Spezia la cerimonia di assegnazione della quinta edizione dei Premi Rotary per la Sostenibilità nella Nautica, iniziativa promossa dal Rotary Club Stella Maris, dal Rotary Club La Spezia e dal Rotaract Club La Spezia, in collaborazione con Promostudi e con l’Università degli Studi di Genova – Campus Universitario della Spezia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale del Campus spezzino che, attraverso le loro tesi, hanno saputo coniugare innovazione tecnologica, tutela ambientale e sviluppo sostenibile del settore nautico.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com