Calciomercato Genoa, il punto sulle trattative in dirittura di arrivo e le possibili uscite

Genova. Il calciomercato del Genoa, dopo l’inatteso addio di Ekuban, a cui era stato accordato il ritocco del contratto che aveva richiesto in fase di trattativa, è in dirittura d’arrivo per la chiusura del riscatto di Baldanzi, con probabilmente una riduzione della cifra inizialmente pattuita visto che il giocatore è stato disponibile al 50% a causa dei vari problemi muscolari (e una dilazione nel pagamento che consentirà all’investimento di non pesare troppo sul bilancio di quest’anno). Ai dettagli anche i contratti pronti da firmare sia per Messias (stessa formula dell’anno scorso coi bonus a seconda delle partite giocate, dei gol e degli assist fatti) sia per Leali (chiudendo così la questione portieri con grande anticipo dopo il rinnovo di Bijlow).

Il vuoto lasciato da Ekuban potrebbe essere colmato da Elias Havel, austriaco classe 2003 del Lask che ha giocato in prestito al TSV Hartberg in questa stagione. Per lui 13 gol e 4 assist in 30 presenze. Non è una boutade degli esperti di mercato perché Havel era un prospetto già nei taccuini degli osservatori del Genoa, anche se il reparto offensivo non era nelle priorità in chiave di nuovi acquisti alla luce dei rinnovi di Colombo e Nuredini.

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