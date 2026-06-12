Camogli: “Sale Festival” inaugurata la terza edizione

Sulla suggestiva terrazza di Castel Dragone a Camogli l’inaugurazione della terza edizione di “Sale Festival”, una tre giorni dedicata al paesaggio costiero con tante iniziative interessanti e di vario tipo. “Quest’anno abbiamo ampliato il programma tenendo come filo conduttore il fare turismo in chiave green, per offrire a visitatori e cittadini nuove suggestioni e conoscenze più approfondite sulla realtà del nostro bellissimo territorio” ha spiegato Emanuela Caneva, assessore al Turismo.

Laura Bianchi, direttore del Festival ha illustrato brevemente il programma, soddisfatta per il sold out dei laboratori. Pietro Tarella, autore della mostra “Digital herbarium stories” allestita nelle sale di Castel Dragone, ha spiegato l’iter della realizzazione degli acquerelli botanici che rappresentano 48 delle 300 specie spontanee del territorio presenti nell’erbario di Ambiente Acqua Aps, realtà milanese rappresentata da Stefano Oldani.

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