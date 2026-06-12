Chiavari: Radio 105, folla entusiasta di giovani (ma non solo) e applausi

Una folla ordinata ha occupato molto prima dell’inizio dello spettacolo, alle 21, l’arena dove a Chiavari in area colmata si svolge una grande serata musicale proposta da Radio 105. Iniziativa che ha due meriti. Prima di tutto la promozione in campo nazionale, per settimane, della città attraverso una della Radio più seguite e la sua televisione: si è parlato del suo mare, del suo porto, del suo centro storico, della sua gastronomia. Altro merito quello di avere attirato un pubblico giovane, desideroso di divertirsi, ascoltare e applaudire i loro beniamini.

Imponente il servizio d’ordine, straordinaria la risposta del pubblico presente a cui occorre aggiungere gli ascoltatori di Radio 106 e i telespettatori. Vale la pena ricordare che sono queste le iniziative che servono a far conoscere Chiavari.

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