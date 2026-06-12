Convegno a Savona sui porti, Rixi: “Sicurezza e competenze vera infrastruttura per la crescita”

Savona/Vado L. “Il futuro della portualità si gioca sulla capacità di coniugare innovazione, formazione e sicurezza. Gli ormeggiatori sono una componente essenziale della catena logistica nazionale e sono chiamati a operare in scali sempre più digitalizzati, sostenibili e strategici per l’economia del Paese”.

Lo ha detto il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi intervenendo al convegno nazionale Angopi a Savona, alla presenza dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Pil. Sergio Liardo, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera; del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli; di esponenti del Parlamento della Repubblica, rappresentanti di associazioni di settore e testate specializzate quali Assoporti e Ship2Shore, oltre a numerose autorità provinciali.

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