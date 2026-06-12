Crisi Amt, niente pagamenti ai privati: da lunedì alcune linee collinari a rischio stop

Genova. Da lunedì rischiano di fermarsi i servizi collinari di Amt gestiti dai privati in Valbisagno, Valpolcevera e nel Ponente genovese. È la clamorosa protesta messa in campo dalle società aderenti ad Anav dopo che l’azienda, in una riunione con decine di creditori, ha annunciato che le partite correnti non verranno saldate prima di fine luglio, cioè con l’omologa del piano di risanamento in tribunale.

“Anzitutto ci hanno congelato nove mesi di lavoro e per alcuni di noi sono danni enormi – spiega Renzo Balbi, amministratore di GenovaRent -. In un primo momento ci hanno promesso il rimborso totale in cinque anni, mentre nel nuovo piano di risanamento è previsto il 50% a gennaio, che in alcuni casi non coprirebbe nemmeno gli stipendi. Noi nel frattempo lavoriamo in rimessa, con tariffe bassissime e abbiamo sempre continuato a investire coi mezzi. Da marzo, diversamente da quanto era stato garantito al Tribunale, non riceviamo più pagamenti. Ora ci hanno detto che non arriveranno prima di fine luglio. Non ci abbiamo più visto”.

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