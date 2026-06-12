Regione ricapitalizza Filse per 20 milioni, PD all’attacco: “Nessuna spiegazione, Bucci dica perché”

La Regione Liguria ricapitalizza Filse, la sua finanziaria per lo sviluppo economico, con 20 milioni di euro. Lo prevede un disegno di legge, depositato oggi dalla giunta Bucci, che autorizza l’ente a sottoscrivere l’aumento fino a quella cifra.
L’aumento di capitale, si legge nel testo, serve “a consentire le azioni strategiche programmate e sostenere le attività di driver regionale per l’innovazione, conformemente alla relazione Previsionale programmatica 2026, anche attraverso la sottoscrizione di idonei strumenti finanziari, in ambiti strategici di rigenerazione urbana“.