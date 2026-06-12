Russo giura e presenta la squadra, Cosenza presidente del Consiglio comunale: a Palazzo civico la prima seduta dopo il voto

Il Consiglio comunale di Lerici si è stasera riunito per la prima volta dopo le elezioni che gli scorsi 24 e 25 maggio hanno investito Marco Russo, sostenuto dalla lista “Per Lerici e i suoi borghi”, quale sindaco del comune. Una seduta svoltasi in un clima di generale concordia e seguita da un pubblico di alcune decine di persone. Tra i punti all’ordine del giorno l’elezione di presidente e vice presidente dell’assemblea consiliare, cariche alle quali sono stati rispettivamente eletti all’unanimità il consigliere di maggioranza Antonio Cosenza e l’esponente dell’opposizione Aurora Minichini, sfidante di Russo quale candidata sindaco di “Lerici domani” in occasione del recente passaggio elettorale.

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