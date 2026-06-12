Sampdoria, le prime parole del ds Branco: “Sceso di categoria solo per questo club. Non sono qui per perdere”

La Sampdoria ha annunciato da poche ore il nome del nuovo direttore sportivo. Le indiscrezioni circolavano da settimane ma ora è ufficiale. Américo Branco guiderà il mercato dei blucerchiati.

Il dirigente portoghese classe 1990 proviene dal Fortuna Sittard, formazione che ha chiuso undicesima su diciotto squadra in Eredivisie, il massimo campionato dei Paesi Bassi. Carico e molto determinato, il dirigente fortemente voluto da Fredberg ha parlato subito in italiano nell’intervista di presentazione rilasciata ai microfoni del club.

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