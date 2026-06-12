Sestri: “Scuola, forse decisioni assunte prima del confronto”

Da Andrea Cecconi, Referente Giovani Gruppo Territoriale Tigullio e Valli Movimento 5 Stelle

In merito alle decisioni riguardanti le scuole di San Bartolomeo e Rodari, ciò che preoccupa maggiormente non è soltanto la scelta compiuta dall’amministrazione, ma il percorso che ha portato a questo esito.Per mesi famiglie, insegnanti e cittadini hanno partecipato a incontri e momenti di confronto, nella convinzione che le loro osservazioni e le loro proposte potessero contribuire a costruire un percorso condiviso. Oggi, però, la sensazione diffusa è che quel confronto non abbia realmente inciso sulle decisioni finali e che le scelte fossero già state definite.

Quando si affrontano temi che riguardano il futuro dei bambini, delle famiglie e dell’intera comunità, trasparenza e partecipazione non possono essere considerate semplici adempimenti formali. I cittadini hanno il diritto di essere coinvolti nelle scelte che li riguardano e di comprendere fino in fondo le motivazioni che portano a decisioni così importanti.

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