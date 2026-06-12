Stallo Angelozzi, nessun nuovo contatto con Artico: lo Spezia rimanda ancora la sua scelta

Si pensava che il venerdì potesse rappresentare la giornata della svolta, quella in grado di sciogliere definitivamente i dubbi attorno al nuovo responsabile dell’area tecnica dello Spezia. Così non è stato. Anche oggi da via Melara non sono arrivati segnali concreti e l’attesa continua, mentre il presidente Charlie Stillitano e il proprietario Thomas Roberts proseguono i loro confronti e i contatti necessari per arrivare a una scelta definitiva. Una decisione che, però, continua a slittare in un momento particolarmente delicato della stagione, con il calendario che corre verso la metà di giugno e una struttura sportiva che attende ancora di conoscere chi dovrà guidare la costruzione del nuovo progetto tecnico.

Al momento il ruolo è ancora formalmente occupato da Stefano Melissano, il cui percorso con lo Spezia è però destinato a concludersi. Prima di ufficializzare qualsiasi cambiamento, il club deve individuare con certezza il profilo a cui affidare la ricostruzione dell’area sportiva, una scelta che avrà inevitabilmente conseguenze sulle successive decisioni relative alla squadra, all’allenatore, al mercato e alla pianificazione della prossima stagione.

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