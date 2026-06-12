Villa Gentile, ecco il bando: 15 anni di concessione con rinnovo dei locali. Il parco sarà separato dal campo

Genova. Una concessione di 15 anni per un valore complessivo di poco più di due milioni di euro, con la finalità di potenziare il comparto sportivo dell’atletica leggera genovese. Questo in estreme sintesi il nuovo bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo di Villa Gentile a Sturla, pubblicato in queste ore dal Comune di Genova. Bando dai tempi molto stretti – entro il 14 luglio devo essere presentate le offerte – che punta ad arrivare entro la fine dell’anno alla nuova gestione, continuando in questi mesi il regime transitorio di fatto rinnovato dal 2022 fino ad oggi ogni sei mesi.

L’impianto sportivo di Villa Gentile, situato nel cuore del quartiere di Sturla, in via Brigata Salerno, è l’unico a Genova conforme alle normative Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) e alle specifiche di IAAF (International Association of Athletics Federations). Villa Gentile è caratterizzata da un tracciato di 400 metri con sei corsie di larghezza standard (1,22 metri ciascuna). Il fondo è realizzato in materiale sintetico poliuretanico ad alte prestazioni, che assicura elevate caratteristiche di resistenza all’usura, elasticità ottimale e adeguato drenaggio superficiale per l’utilizzo in condizioni atmosferiche variabili.

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