Al Circolo Fantoni debutta “Pugnana racconta il ciclo dei leonardeschi”

Giovedì 18 giugno si terrà il debutto dello spettacolo “Pugnana racconta il ciclo dei leonardeschi” con lo storico dell’arte Davide Pugnana. L’evento speciale si terrà al Circolo Fantoni della Spezia. Pugnana percorrerà il tracciato degli artisti seguaci di Leonardo da Vinci, tra i quali il “Giampietrino”, una cui opera è presente al Museo Amedeo Lia della Spezia. Una ricostruzione storica e culturale elaborata da Pugnana, sapiente narratore, attivo da tempo come divulgatore d’arte e critico. Esperto di storia dell’arte, Pugnana realizza numerose conferenze specialistiche sulla vita e sul percorso di grandi autori, valorizzandone le influenze e i tratti distintivi. Lo scrittore sì cimenterà per la prima volta in una narrazione teatrale, coadiuvato dalle note a margine di Lucia Lazzeri. Artisti da conoscere, storie da raccontare. L’incontro arà l’ultimo appuntamento della rassegna teatrale “Parole, Sapori ed Emozioni” curata da Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri di Eventi Salute Società Spettacolo. Appuntamento su prenotazione: per prenotare, contattare il numero 371 644 6286 o il fisso 0187 178 0909, oppure la mail festival.salute.lerici@gmail.com. Il Circolo Fantoni si trova in Galleria Adamello 31 alla Spezia. Gli organizzatori ringraziano l’Associazione Culturale Fantoni e il Presidente Alberto Grassi.

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