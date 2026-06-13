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Andora, il Comune sostiene il recupero degli oliveti abbandonati: attraverso un progetto dell’associazione Città dell’Olio

Andora, il Comune sostiene il recupero degli oliveti abbandonati: attraverso un progetto dell’associazione Città dell’Olio

oliveti

Andora. Il comune di Andora, socio dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, aderisce al progetto per il recupero del territorio e in particolare del patrimonio olivicolo, attraverso la creazione di una banca dati dei terreni olivicoli abbandonati all’interno del portale “Salvare un Oliveto Salva la Vita!”.

Al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta si richiede ai privati che siano in possesso di un uliveto in stato di abbandono o semiabbandono di segnalarlo alla segreteria tecnica regionale di Città dell’Olio, presso il Comune di Andora, via Cavour 94, tel.:0182 68.11.276/224, e-mail: coordinamentoliguria@cittadellolio.it.

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