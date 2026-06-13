Camere di commercio all’estero, al via la convention a Genova con 500 incontri di business

Genova. Si è aperta oggi a Genova, a Palazzo della Borsa, la 35esima Convention mondiale di Assocamerestero, l’associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, organizzata con la Camera di Commercio di Genova e in collaborazione con Unioncamere. L’appuntamento riunisce la rete delle 86 Camere di Commercio Italiane all’Estero provenienti da 64 Paesi, con quasi 160 iscritti da tutto il mondo.
L’edizione genovese si presenta come una delle più partecipate di sempre con quasi 500 incontri di business con imprese di Genova e della Liguria interessate ai mercati europei, al Mediterraneo, al Sud-Est asiatico e all’Australia, oltre che all’America Latina.