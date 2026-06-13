Olio in pista a Spa-Francorchamps, Kevin Manfedi e la Honda costretti a rincorrere

Sul leggendario e selettivo circuito di Spa-Francorchamps è andato in scena il secondo appuntamento del FIM Endurance World Championship 2026. A difendere il titolo di vicecampione del mondo conquistato nel 2025 c’era lo spezzino Kevin Manfredi, autore dell’ennesima prestazione maiuscola: il pilota ligure ha completato ben cinque stint da oltre 50 minuti ciascuno nell’arco delle 8 ore di gara.

Non è stato un weekend semplice per il team RAC41 Kaedear Dafy Honda. Le difficoltà sono iniziate già nelle qualifiche, quando Kevin è rimasto coinvolto in una maxi-caduta insieme ad altri undici piloti a causa dell’olio lasciato in pista da un avversario. In gara, mentre il team era pienamente in lotta per la vittoria della categoria Superstock, una scivolata del compagno di squadra Takeshi durante la quarta ora ha purtroppo compromesso i piani di vertice.

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