Portofino in festa, sono nati Stella ed Alessandro

La politica dell’amministrazione comunale di Portofino (354 residenti) per frenare l’esodo della popolazione e incrementarla, sembra dare i suoi frutti. In questa prima metà di giugno due famiglie del Borgo hanno festeggiato, e con loro tutto il paese, la nascita di una bimba, Stella, ed un maschietto, Alessandro Enrico. Tra le tante manifestazioni di congratulazioni, felicitazioni e auguri giunte ai genitori, anche quelle del sindaco Matteo Viacava e della sua amministrazione che hanno scritto:

“Benvenuta Stella! L’Amministrazione Comunale di Portofino è lieta di annunciare la nascita di Stella Giovannini, figlia di Nicole e Paolo Giovannini. Con grande gioia, il Sindaco e tutta l’Amministrazione porgono le più sentite congratulazioni e i migliori auguri alla famiglia Gazzolo Giovannini per l’arrivo della piccola Stella, nuova preziosa cittadina della nostra comunità.