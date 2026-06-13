Portofino in festa, sono nati Stella ed Alessandro

La politica dell’amministrazione comunale di Portofino (354 residenti) per frenare l’esodo della popolazione e incrementarla, sembra dare i suoi frutti. In questa prima metà di giugno due famiglie del Borgo hanno festeggiato, e con loro tutto il paese, la nascita di una bimba, Stella, ed un maschietto, Alessandro Enrico. Tra le tante manifestazioni di congratulazioni, felicitazioni e auguri giunte ai genitori, anche quelle del sindaco Matteo Viacava e della sua amministrazione che hanno scritto:
“Benvenuta Stella! L’Amministrazione Comunale di Portofino è lieta di annunciare la nascita di Stella Giovannini, figlia di Nicole e Paolo Giovannini. Con grande gioia, il Sindaco e tutta l’Amministrazione porgono le più sentite congratulazioni e i migliori auguri alla famiglia Gazzolo Giovannini per l’arrivo della piccola Stella, nuova preziosa cittadina della nostra comunità.
Che la sua vita sia luminosa come il nome che porta”.
“Alessandro Ernico Mussini, figlio di Emanuele Mussini e mamma Aglaia Monti. Il papà Emanuele è figlio di Enrico Mussini che è mancato da un po’ di anni ed era uno storico assessore del comune di Portofino, la mamma Claudia Ponzini con la sua mamma e la zia Mariuccia erano i fondatori dello storico Bar Mariuccia di Portofino”.