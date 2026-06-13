Savona, il Palio dei Quartieri torna a vivere in Darsena: ecco le sfide tra i borghi

Savona. E’ iniziato ieri, venerdì 11 giugno, il Palio dei Borghi e terminerà domani 14 giugno dove dalle 10, sotto alla Torretta, ci sarà Palio dei Comuni del Golfo di Savona.

Il Palio affonda le proprie radici in tradizioni molto antiche, risalenti ai secoli XII e XIII. La sua funzione originaria era quella di riunire i borghi e i villaggi, sia all’interno sia all’esterno delle mura cittadine, creando un senso di fratellanza e coesione necessario in caso di minacce esterne. Genova, dopo aver sconfitto Savona, comprese perfettamente il valore di questa usanza e ne vietò lo svolgimento; nei secoli successivi la tradizione venne progressivamente dimenticata.

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