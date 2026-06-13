Terzo Valico, Rixi: “Scavo delle gallerie al 97%. Il primo passeggero? Lo sa solo il Signore…”

Portofino. “Lo scavo delle gallerie del Terzo Valico è al 97%, l’ultimazione è prevista nei primi mesi del 2027“. Il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del Terzo Valico in occasione dell’Optimum Investors Summit – The Portofino Conversation, l’appuntamento internazionale promosso a Rapallo da Optimum Asset Management.

Sulla data di apertura al traffico passeggeri, il viceministro ha glissato con una battuta: “Il primo passeggero? Lo sa solo il Signore”. “Entro l’anno cadranno due diaframmi, entro i primi mesi del 2027 gli altri due”, ha spiegato Rixi che ha parlato anche dei costi dell’opera che consentirà un collegamento veloce con la Lombardia e il Nord Europa.

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