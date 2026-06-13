Torna And Festival, Pischedda: “Proposta molto europea per una città sempre più internazionale”

Dal 19 al 21 giugno il centro della Spezia tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con la quinta edizione di And Festival, la manifestazione dedicata al teatro di strada internazionale organizzata da Artificio 23. A presentare l’evento ai microfoni di Radio RLV è stato Leonardo Pischedda, che ha raccontato la crescita di un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale cittadino. “Siamo arrivati al quinto anno – ha spiegato – e si tratta di un festival dedicato agli spettacoli nelle strade. Con Artificio 23 ci occupiamo di questo settore da oltre venticinque anni e ci fa particolarmente piacere poter realizzare questa manifestazione nella nostra città”.

Il festival porterà nelle principali piazze spezzine artisti provenienti da diversi paesi del mondo, con una proposta che punta sul linguaggio universale del gesto, del circo contemporaneo e delle arti performative. Gli spettacoli in programma saranno cinque o sei e verranno replicati più volte nel corso delle tre giornate, permettendo a residenti e turisti di assistere alle performance in diversi momenti. Accanto al programma artistico principale non mancheranno iniziative collaterali dedicate a pubblici di tutte le età. Sono previsti laboratori per bambini e adulti, attività sportive urbane come la slackline e appuntamenti speciali, tra cui lo spettacolo del conduttore di Radio 2 Filippo Solibello.

Secondo Pischedda, la crescita turistica della Spezia ha contribuito a rafforzare l’idea di proporre un festival di respiro internazionale. “La città sta diventando sempre più visitata da persone provenienti da tutto il mondo e ci sembrava naturale offrire una proposta culturale di questo tipo, molto diffusa in Europa”. Il modello di riferimento è quello dei grandi festival francesi dedicati alle arti di strada, dove negli anni le tradizionali esibizioni degli artisti itineranti si sono evolute in produzioni più articolate e spettacolari. “Cerchiamo ogni anno di selezionare proposte fuori dall’ordinario, adatte agli spazi urbani della Spezia e capaci di sorprendere il pubblico” ha sottolineato. La qualità della manifestazione è testimoniata anche dal sostegno del Ministero della Cultura. And Festival è infatti uno dei pochi festival italiani di teatro di strada riconosciuti e finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo, un traguardo che lo colloca tra le principali rassegne nazionali del settore.

Tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026 spicca la prima nazionale di Mr. Copini, compagnia che arriverà per la prima volta in Italia. Grande attesa anche per le finlandesi WiseFools, tre artiste specializzate nelle discipline aeree che porteranno in Piazza Verdi uno spettacolo caratterizzato da evoluzioni acrobatiche e grande impatto visivo, in programma sia venerdì sia sabato. Pischedda ha infine voluto sottolineare il lavoro di squadra che sta dietro alla manifestazione, citando Eleonora Rossi e Alessandra Traini, collaboratrici fondamentali nella selezione del cartellone. “Visitiamo i principali festival europei, soprattutto in Francia, Spagna e nei Paesi nordici, per vedere gli spettacoli dal vivo e scegliere quelli più adatti alla nostra realtà”. Tre giorni, dunque, all’insegna della creatività, della contaminazione culturale e dello spettacolo dal vivo, con l’obiettivo di confermare la Spezia come punto di riferimento per le arti di strada a livello nazionale e internazionale.