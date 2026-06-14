Ancora vandalizzata la colonnina del defibrillatore donato dai Balneari alla Croce Rossa di Varazze

Varazze. Un defibrillatore donato poco più di un mese fa dall’Associazione Bagni Marini. Un gesto di valore, pensato per la comunità e per la Croce Rossa che come sempre, con sacrificio e impegno, sta portando avanti un grande progetto pensando agli altri e dotando la città di questi dispositivi, in modo che ci siano in caso di necessità.

E la colonnina che custodisce il defibrillatore è stata nuovamente danneggiata. Nuovamente, perché una settimana fa già l’avevano trovata divelta. Questa mattina, stessa scena vicino al Monumenti ai Caduti del Mare. È successo nelle scorse ore, di notte. I defibrillatori rispondono al progetto della Croce, con il supporto del Comune, “Varazze SiCura”.

» leggi tutto su www.ivg.it