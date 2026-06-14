“Art Nouveau Week”, appuntamenti anche alla Spezia e Monterosso per il festival dedicato a Liberty e arti decorative

Dall’8 al 14 luglio 2026 torna “Art Nouveau Week”, festival internazionale dedicato al Liberty e alle arti decorative promosso dall’associazione Italia Liberty e curato dal professor Andrea Speziali. Giunta all’ottava edizione, la manifestazione propone visite guidate, convegni, mostre, percorsi culturali, esperienze immersive e attività artistiche dedicate alla Belle Époque. Tema centrale dell’edizione 2026 sarà Il Mare, “elemento simbolico che attraversa l’immaginario Liberty europeo e che diventa filo conduttore di un racconto dedicato al rapporto tra arte, paesaggio, turismo e modernità tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento”, si legge in una nota di presentazione.

L’inaugurazione ufficiale si terrà l’8 luglio a Rimini presso Villa Embassy, simbolo della stagione Liberty romagnola, con la presentazione del francobollo celebrativo “L’Art Nouveau in Italia”, emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy nella serie “Le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano”.

La manifestazione toccherà anche la Liguria, Spezzino compreso. Saranno in particolare coinvolte Alassio, Altare, Celle Ligure, Chiavari, Genova, Imperia, La Spezia, Monterosso, Noli, Rapallo, Sanremo, Sant’Olcese, Savona, Staglieno. Andiamo a vedere gli appuntamenti in programma nella nostra provincia:

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