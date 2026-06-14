Camogli: tenta di rubare portafogli in spiaggia, fermato dai carabinieri

Nuovo tentativo di furto nella spiaggia in prossimità di molo Giorgio, a Camogli. Un giovane si è intrufolato tra i bagnanti e dopo avere tentato il furto di una borsa con un portafogli, è stato scoperto e fermato dai carabinieri che lo hanno perquisito e poi condotto in caserma per identificarlo e capire la sua posizione. E’ questa la seconda volta in pochi giorni che sulla stessa spiaggia affollata vengono scoperti e bloccati giovani che credono di passare inosservati e tentano furti, fortunatamente senza successo.

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