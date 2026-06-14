Ex Ilva, nuovo incontro tra ministero e sindacati dopo la conferma del sequestro dell’altoforno di Taranto

Genova. Nuovo appuntamento al ministero delle Imprese e del made in Italy domani per l’ex Ilva. I sindacati metalmeccanici sono stati convocati al ministero delle Imprese e del made in Italy per fare il punto sulla trattativa di vendita che vede fronteggiarsi il fondo Flacks Group e Jindal Steel International. Entrambi hanno presentato offerte vincolanti rispetto alle quali i commissari straordinari hanno chiesto chiarimenti e integrazioni.

L’incontro avviene a pochi giorni dalla decisione della Cassazione che venerdì ha respinto il ricorso dell’azienda e confermato il sequestro dell’Altoforno 1 di Taranto, spento a seguito di un incendio da maggio dello scorso anno. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha contestato questa scelta: “un sequestro probatorio che dura da oltre un anno è un’anomalia”, ha detto sottolineando che lo stop ha arrecato danni all’azienda per oltre 2 miliardi di euro.

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