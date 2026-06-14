Finale Ligure: fine lavori per la passerella di San Donato e la passeggiata di Varigotti

Finale Ligure. Si chiudono alcuni cantieri attesi da tempo, mentre altri sono pronti a partire nei prossimi giorni. È questo il quadro dell’aggiornamento settimanale diffuso dall’amministrazione comunale, che fa il punto sugli interventi in corso e su quelli programmati sul territorio.

Tra le opere ormai concluse figura il secondo lotto della passeggiata di Varigotti, dove i lavori sono sostanzialmente terminati e il percorso è stato riaperto al pubblico. “Restano da installare alcuni elementi di arredo urbano, il cui arrivo è previsto nelle prossime settimane” afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco.

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