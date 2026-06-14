Investito in corso Italia, si aggravano le condizioni del 29enne. In rianimazione il motociclista caduto a Pontedecimo

Genova. Si sono ulteriormente aggravate le condizioni di salute del ragazzo di 29 anni, investito violentemente da una vettura nella notte tra venerdì e sabato in corso Italia.

La direzione del San Martino di Genova ha infatti emesso una nota stampa in cui riporta il peggioramento del quadro clinico: “Il giovane resta ricoverato nella Rianimazione M3, sotto la costante supervisione dell’equipe del professor Nicolò Patroniti”. Nel frattempo gli agenti della squadra mobile hanno fatto luce sulla dinamica: all’origine dell’incidente ci sarebbe stata una lite scoppiata qualche istante prima fuori da un locale della zona.

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