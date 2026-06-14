Pallanuoto, spettacolare pari tra Venere Azzurra e Prato in gara 1 dei playoff di C

Si è chiusa con uno spettacolare 13-13 gara 1 delle semifinali playoff di serie C maschile tra Venere Azzurra e Azzurra Nuoto Prato. Alla piscina “2 giugno” della Spezia, davanti al pubblico delle grandi occasioni, gli atleti delle due formazioni hanno dato vita a una partita vibrante e ricca di emozioni.

L’inizio è di marca ospite. Il Prato approccia il match con le marce alte, sfruttando ogni minima disattenzione della retroguardia di casa per scappare subito sul doppio vantaggio. La Venere Azzurra resta però aggrappata alla partita, chiudendo il primo quarto con il minimo svantaggio, 3-4. La vera spallata di toscani di coach Santini arriva invece nella seconda frazione: trascinati da un Melani in stato di grazia (autore di 8 reti totali), gli ospiti allungano arrivando all’intervallo lungo sul punteggio di 6 a 9.

Ad inizio del terzo quarto la formazione di coach Foti va sotto di quattro gol (6-10), poi però scatta la scintilla: sorretti da una difesa fattasi ermetica, i padroni di casa iniziano a colpire in transizione e accorciano le distanze, portando il punteggio sul 10-11.

Gli ultimi otto minuti sono un’altalena di emozioni. Il Prato si riporta sul più due, ma la Venere spinge sull’acceleratore e trova il 12 pari. Il Prato non ci sta e a quattro minuti dalla sirena segna la rete del nuovo vantaggio. Ma non è finita qui, perché i padroni di casa gettano il cuore oltre l’ostacolo cogliendo la rete del definitivo 13-13, siglata a 2’52” dalla fine. Giochi qualificazione dunque ancora aperti in vista del ritorno di sabato 20 giugno alla “Nannini” di Firenze.

“Quella di oggi è stata una bellissima partita, un concentrato di intensità e puro agonismo, una prova di grande carattere che rappresenta uno spot straordinariamente positivo per tutto il movimento della pallanuoto. Entrambe le squadre hanno dato il massimo senza mai risparmiarsi – commentano dalla dirigenza della Venere Azzurra -. Certo avremmo preferito chiudere gara uno con una vittoria ma i nostri ragazzi sono stati costretti ad inseguire e l’hanno fatto lottando fino alla fine contro un avversario di valore, con una prova di carattere e cuore. Un doveroso e sentito ringraziamento va ai nostri sponsor, aziende e realtà del territorio che continuano a sostenere con passione i nostri progetti. Il nostro cammino è fortemente legato al supporto di partner fondamentali come: Massimiliano Gatto Financial Advisors, Valdettaro Group, La Giovane Valdellora, La Spezia Port Service, Naval Servizi, Bucchioni Associazione Spedizionieri porto La Spezia, Scafi e MP Fun & Sport. La loro fiducia e il loro contributo sono la nostra linfa vitale per affrontare appuntamenti così prestigiosi.”

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