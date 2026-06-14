Piano casa, parte la mobilitazione del Sunia. Martedì incontro in Cgil

Parte la campagna di mobilitazione del Sunia (Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari) per la modifica del “Piano casa” presentato dal governo. Martedì 16 giugno alla Spezia alle 17 nel salone “Di Vittorio” della Cgil (via Bologna 9) si svolgerà un primo incontro, aperto a tutti gli interessati, a cui “ne seguiranno altri allo scopo di coprire tutto il territorio della provincia”, informano dal Sunia spezzino. All’iniziativa di martedì parteciperanno Franco Bravo, segretario regionale Sunia, e l’avv. Antonella Portonato, direttivo provinciale Sunia.

“Il tema fondamentale sarà – si legge in una nota diffusa dall’organizzazione sindacale -: 1. cosa cambia per gli inquilini delle case popolari e cosa cambia per chi è in graduatoria 2. come risponde questo decreto alle aspettative di un giovane che percepisce 1300 euro al mese, o ad un/una giovane separato/a con minori a carico 3. ascolteremo e prenderemo nota delle eventuali segnalazioni che ci verrann presentate 4. Sfratti e nuova normativa 5. decideremo insieme ulteriori azioni da intraprendere per la modifica del decreto e del Ddl sugli sfratti. Nel comtempo organizzeremo la partecipazione di una delegazione del Sunia della Spezia alla manifestazione nazionale che si terrà il 23 giugno a Roma di fronte alla Camera dei deputati”.

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