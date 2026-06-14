Pietra Ligure: approvata delibera per l’adozione del termine “atefano”

Nella seduta dell’11 giugno 2026, il Consiglio comunale di Pietra Ligure ha approvato all’unanimità la delibera n. 15 avente per oggetto l’adozione e la promozione del neologismo “atefano”, volto a definire la condizione drammatica e profonda dei genitori che hanno dovuto affrontare la perdita di un figlio.

“Esprimiamo profonda soddisfazione per una scelta di altissimo valore sociale, culturale, umano ed etico che dà il via libera a una proposta che è nata per iniziativa dell’Associazione di Promozione Sociale “Rachele Franchelli – Uno Sguardo Senza Confini”, costituita nel 2025 per onorare la memoria di Rachele prematuramente scomparsa soli 16 anni” commentano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore alle politiche sociali e giovanili Marisa Pastorino.

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