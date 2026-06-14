Sori: servizio navetta gratuita nei fine settimana dalle 9 alle 19

Da Francesca Benvenuto, assessore alla Comunicazione a Sori

Anche quest’estate, il Comune di Sori offrirà un servizio di navetta gratuito per facilitare l’accesso al centro del paese, rendendo più semplice trascorrere una giornata al mare o partecipare ad altre attività. Questo servizio sarà attivo durante i fine settimana, dal 27 giugno al 30 agosto 2026, inclusi i giorni festivi. La navetta collegherà il parcheggio del campo sportivo ‘Rio Cortino’ con la fermata dell’autobus davanti alla banca BPER a Sori, procedendo poi con il percorso inverso.

L’orario di funzionamento sarà dalle 9:00 alle 19:00. In aggiunta, il 14, 15 e 22 agosto, il servizio sarà disponibile fino alle 24:00.

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