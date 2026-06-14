Tamponamento in autostrada, famiglia di cinque persone finisce in ospedale

Cinque persone sono rimaste ferite in un tamponamento avvenuto questa mattina, intorno alle ore 6, sull’autostrada A12 in direzione Livorno, all’altezza dell’area di servizio di Santo Stefano di Magra.

Coinvolta un’intera famiglia residente nella provincia di Cuneo, che viaggiava a bordo di un’auto per raggiungere la Toscana, dove era in programma una competizione sportiva.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe urtato un camion. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude che la causa possa essere stata un colpo di sonno.

A bordo del veicolo viaggiavano il padre, la madre 30enne, i due figli ancora in età scolare e la piccolina di poco più di un anno. Tutti i componenti della famiglia sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

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