Tassa di soggiorno, Comune pensa all’aumento per gli affitti brevi. Insorgono i proprietari: “Sbagliato escludere gli alberghi”

Genova. Il Comune di Genova si appresta a varare un aumento dell’imposta di soggiorno per le locazioni brevi. La misura, che sarà approvata nella prossima giunta per entrare vigore il primo luglio 2026, punta a “recuperare risorse per la gestione urbana e a frenare la gentrificazione”. Una decisione che sta facendo discutere, mettendo in allerta le associazioni dei proprietari di immobili e l’opposizione

L’intenzione della giunta è stata confermata in queste ore dall’assessore al turismo Tiziana Beghin: secondo quanto anticipato, la tassa per gli appartamenti a uso turistico salirà da 3 a 5 euro, registrando un aumento del 67 per cento che colpirà le strutture in tutta l’area comunale. È previsto un incremento minore, pari a un euro, anche per bed and breakfast, affittacamere e case per ferie, mentre le tariffe degli alberghi rimarranno invariate.

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