Trent’anni senza don Francesco Griggio, i Salesiani spezzini ricordano una figura simbolo dell’oratorio

A trent’anni dalla scomparsa, la comunità salesiana spezzina si prepara a ricordare una delle figure più amate e significative della propria storia. Venerdì 19 giugno sarà infatti dedicato a don Francesco Alceste Griggio, sacerdote che ha lasciato un segno profondo nella vita dell’oratorio Don Bosco e di intere generazioni di giovani della città. Arrivato alla Spezia nel 1947 come giovanissimo chierico, don Francesco fece della città la sua vera patria d’adozione. Nel 1952 assunse la presidenza della neonata U.S. Don Bosco Spezia Calcio e l’anno successivo divenne direttore dell’oratorio salesiano di via Roma. Dopo un primo trasferimento a Firenze, dove rimase fino al 1961, il richiamo della Spezia si rivelò però irresistibile e nel 1962 tornò nella comunità che lo aveva accolto e che aveva imparato ad apprezzarne le straordinarie qualità umane. Instancabile e ricco di iniziative, don Francesco fu un autentico motore di idee e progetti. Tra le sue realizzazioni più importanti vi fu la costruzione del Cinema Teatro Don Bosco, opera portata avanti tra non poche difficoltà. Il suo rapporto con i ragazzi rappresentò però il tratto distintivo della sua missione: capace di mantenere la disciplina in un oratorio frequentato ogni giorno da centinaia di giovani, sapeva al tempo stesso instaurare con ciascuno un dialogo diretto, semplice e sincero. Nel 1972 fu trasferito a Genova Sampierdarena, ma dopo appena due anni fece ritorno alla Spezia. Un rientro accolto con entusiasmo da tanti ex e giovani oratoriani che si recarono alla stazione ferroviaria per dargli il bentornato. In quegli anni diede vita al Gruppo Amici Don Bosco, che riuniva gli ex frequentatori dell’oratorio e che ancora oggi continua la propria attività. Fu inoltre presidente della Pallavolo Don Bosco guidata dal compianto Giancarlo Guani, per tutti “Giba”.

L’improvvisa comparsa di gravi problemi cardiaci lo costrinse successivamente a ridurre il proprio impegno diretto. Assunse quindi incarichi più compatibili con le sue condizioni di salute presso l’allora Istituto Salesiano San Paolo, senza però rinunciare, ogni volta che ne aveva l’occasione, a trascorrere del tempo tra i ragazzi dell’oratorio. Dopo un primo grave attacco cardiaco e una lunga convalescenza, gli fu consigliato un periodo di riposo in una casa salesiana di Roma. Anche in quel caso, tuttavia, il legame con la Spezia ebbe il sopravvento. Tornato in città, continuò il proprio servizio come vice parroco nella chiesa di Nostra Signora della Neve. Fu proprio lì che il 19 giugno 1996, mentre si apprestava a chiudere le porte della chiesa al termine della giornata, il suo cuore cessò di battere. Una scomparsa che suscitò profonda commozione e che ancora oggi viene ricordata con affetto da quanti lo hanno conosciuto. A testimonianza del legame mai interrotto con la sua figura, nel 2021 il cortile dell’oratorio salesiano è stato ufficialmente intitolato a don Francesco Griggio. Le celebrazioni commemorative si svolgeranno venerdì 19 giugno. Alle 16.45, nel complesso dell’oratorio salesiano di via Roma, sono previste testimonianze, ricordi e la proiezione di fotografie e filmati dedicati alla sua vita. Alle 18 seguirà la Santa Messa nella chiesa di Nostra Signora della Neve, in viale Garibaldi, celebrata da don Sante Marcato, conosciuto da tutti come “don Santino”, che ebbe modo di condividere con don Francesco una significativa parte del proprio percorso sacerdotale.

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