Addio a Claudio Falchi, anima della Società Storica Spezzina

È morto Claudio Falchi, storico locale e vicepresidente della Società Storica Spezzina. Avrebbe compiuto settant’anni il prossimo 4 luglio. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla presidente dell’associazione, Enrica Salvatori, che ne ha tracciato un ricordo personale e professionale, sottolineandone il ruolo centrale nella nascita e nello sviluppo della realtà culturale spezzina.

Falchi ha lavorato per molti anni presso il Comune della Spezia, all’Avvocatura civica, occupandosi di contenziosi. Accanto all’attività professionale ha coltivato una forte passione per la storia locale, che lo ha portato a contribuire in modo determinante alla fondazione della Società Storica Spezzina nel 2016 e alla sua successiva attività culturale e divulgativa.

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