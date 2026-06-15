Angelozzi vicinissimo alla risoluzione con il Cagliari: lo Spezia lo ha scelto e ora attende solo la firma

Dovrà attendere ancora qualche giorno lo Spezia, ma la direzione intrapresa ormai sembra essere tracciata. Guido Angelozzi sarà l’uomo chiamato a guidare la ricostruzione del club bianco, il dirigente al quale la proprietà di Thomas Roberts intende affidare il delicato percorso di ripartenza dopo la retrocessione in Serie C arrivata ormai oltre un mese fa. Quella che in via Melara si auspicava potesse essere la giornata della definitiva fumata bianca non si è trasformata nell’annuncio atteso, ma ha comunque rappresentato un passo ulteriore verso la conclusione della trattativa che deve liberare il dirigente catanese dal suo legame con il Cagliari.

L’ultimo ostacolo da superare riguarda infatti il contratto sottoscritto appena dodici mesi fa tra Angelozzi e il club rossoblù, un accordo ancora in essere nonostante l’interruzione del rapporto operativo successiva all’esonero delle scorse settimane. Sul tavolo resta la questione economica legata alla risoluzione anticipata dell’intesa: Angelozzi ha chiesto una buonuscita anche per il proprio collaboratore più stretto, Gianluca Longo. La richiesta iniziale, pari a 300mila euro per il direttore e 40mila euro per il suo braccio destro, si è progressivamente ridotta nelle ultime ore, avvicinandosi alla proposta formulata dal Cagliari del presidente Tommaso Giulini. Le parti sono ormai a pochi passi da un accordo e la speranza è che la giornata di martedì possa portare alla definitiva fumata bianca.

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