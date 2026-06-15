Comune, ecco le nuove deleghe: per Canessa Cerchi i rapporti col mondo sportivo, a Garzarelli gli eventi collaterali al Nautico

Genova. Nuovi deleghe per il “governo Salis”, con due nuovi incarichi che coinvolgono altrettanti consiglieri comunali della coalizione di maggioranza. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha conferito alla consigliera comunale Vittoria Canessa Cerchi (Pd) la delega ai Rapporti con il mondo sportivo ed eventi sportivi (l’assessorato allo Sport rimane alla sindaca), mentre Lorenzo Garzarelli (Avs) si vede aggiunta la delega agli eventi collaterali del prossimo Salone Nautico di Genova.

Secondo quanto comunicato La consigliera Canessa Cerchi – dopo l’organizzazione della Adunata degli Alpini – si occuperà della predisposizione di un programma di promozione, organizzazione e gestione di iniziative finalizzate al rafforzamento dei rapporti con società sportive, comitati e federazioni attivi a livello locale e nazionale. La delega comprende anche l’elaborazione di un modello organizzativo ed esecutivo per gli eventi sportivi territoriali. “Genova ha un tessuto sportivo ricchissimo, fatto di società, dirigenti, tecnici, volontari, atlete e atleti che ogni giorno portano avanti un lavoro prezioso, soprattutto per i più giovani – dichiara la sindaca Silvia Salis – per questo ho ritenuto importante affidare alla consigliera Vittoria Canessa Cerchi un incarico specifico sui rapporti con il mondo sportivo e sugli eventi sportivi: serve un lavoro costante di ascolto, coordinamento e presenza sul territorio. La consigliera ha già dimostrato serietà, capacità organizzativa e grande disponibilità nel lavoro svolto nell’ambito della delega per la 97ª Adunata Nazionale Alpini, seguendo un appuntamento complesso e molto significativo per la città. Sono certa che saprà mettere lo stesso impegno anche in questo nuovo incarico, contribuendo a rafforzare il rapporto tra l’amministrazione e il mondo sportivo genovese”.

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