Costa Crociere Foundation celebra un anno di “Guardiani del Mare”: il bilancio

Genova. Costa Crociere Foundation celebra il primo anno di “Guardiani del Mare”, il progetto di edutainment ambientale dedicato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della biodiversità marina e della tutela degli ecosistemi costieri.

Lanciato l’8 giugno 2025 e sviluppato insieme a La Fabbrica, società specializzata in progetti educativi e culturali, Guardiani del Mare ha coinvolto nel suo primo anno quasi 26.000 giovani attraverso iniziative educative online, attività a bordo e incontri in presenza.

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