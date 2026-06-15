Crisi Amt, linee collinari garantite almeno per tutto giugno: l’azienda si impegna a pagare i privati

Genova. Scongiurata la sospensione delle linee collinari gestite dai privati per conto di Amt, almeno per ora. La fumata bianca è arrivata dall’incontro a Palazzo Tursi tra il vicesindaco Alessandro Terrile, l’assessore Emilio Robotti, i vertici della partecipata genovese e le aziende appaltatrici che avevano minacciato di fermare i mezzi a partire da questa settimana.

“Ha prevalso il senso di responsabilità delle aziende – annuncia il vicesindaco Alessandro Terrile al termine della riunione durata più di tre ore -. L’impegno è ritornare in regola con i pagamenti, per cui c’è stato effettivamente un ritardo. Le aziende hanno garantito il servizio per tutto il mese di giugno, poi ci vedremo il 26 per fare il punto sull’attuazione degli impegni. Noi siamo convinti che si possa proseguire, quindi sarà solo un check per poi andare avanti”.

» leggi tutto su www.genova24.it