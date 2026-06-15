Dock Service, i sindacati convocano assemblea dei lavoratori: focus su occupazione e prossimi passaggi

Resta confermata la scadenza al 31 dicembre dell’appalto del servizio di sferzatura sulle banchine di Lsct attualmente in capo alla Cooperativa Dock Service, ma il tema centrale al momento non è la chiusura del contratto, quanto la gestione della fase di transizione e le ricadute occupazionali. È questo il quadro emerso oggi nell’incontro tra la dirigenza della cooperativa, le segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e le Rsa aziendali.

Nel corso della riunione è stato riferito l’esito del confronto avvenuto lo scorso 10 giugno tra la direzione del terminal e Claudio Dusio, in rappresentanza di Lsct. Secondo quanto comunicato alle organizzazioni sindacali, la società terminalista ha confermato l’intenzione di non procedere al rinnovo dell’appalto, indicando tuttavia la volontà di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso la ricollocazione dei lavoratori su altre realtà operative presenti all’interno dello scalo. Parallelamente è stata prospettata l’ipotesi di affidare alla cooperativa ulteriori attività accessorie, ancora da definire nel dettaglio e che saranno oggetto di un prossimo confronto.

In questo contesto, Dock Service ha ribadito la necessità che venga comunque assicurato un volume minimo di attività tale da mantenere i requisiti previsti dall’autorizzazione ex articolo 16 della legge 84/94, elemento considerato centrale per la tenuta complessiva della cooperativa.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com