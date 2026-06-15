Genova. Fondazione Carige presenta “Suggestioni”, la mostra personale di Lorenzo Castello, artista genovese protagonista di una lunga e articolata ricerca figurativa che attraversa oltre quarant’anni di attività. L’esposizione, promossa da Fondazione Carige, sarà ospitata nelle sale della sede a Palazzo Doria Carcassi e offrirà al pubblico un percorso attraverso una selezione significativa di 33 opere dalla produzione dell’autore: dai ritratti ai paesaggi, dalle figure femminili alle maternità, fino alle opere grafiche.

La scelta di realizzare questa mostra nasce dalla volontà di valorizzare il percoarso di un artista genovese che ha saputo affermarsi anche a livello internazionale. A rendere ancora più speciale questa esposizione contribuisce il legame che unisce Lorenzo Castello al mondo Carige, nel quale ha lavorato per quarantadue anni, affiancando alla sua attività professionale una costante ricerca artistica.”Suggestioni” è concepita come un viaggio attraverso cinque grandi nuclei tematici – Suggestioni di fine secolo, L’umanità condivisa, L’universo femminile, L’incisività del segno e La materia dei ricordi – che raccontano l’evoluzione di uno sguardo artistico capace di coniugare tecnica, sensibilità e profondità narrativa. Le opere esposte restituiscono una pittura fortemente legata all’osservazione dell’essere umano e all’indagine dell’interiorità, nella quale luce, colore e segno diventano strumenti di conoscenza e relazione.

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