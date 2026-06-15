Il sogno Fezzanese è reale, Stradini: “Non ho guardato il rigore, emozioni straordinarie per un gruppo fantastico”

Passate ventiquattr’ore l’emozione ancora non si è placata. La Fezzanese torna in Serie D ad un anno di distanza dalla retrocessione dello scorso campionato e lo fa nel modo più incredibile, vincendo i play-off con un percorso straordinario, culminato con l’immensa gioia della promozione. “Ieri ho provato sensazioni strane, una felicità rara, difficile da descrivere”, racconta a Città della Spezia il vice presidente della Fezzanese, Ivan Stradini. “Oggi c’è più lucidità e c’è soprattutto la consapevolezza di cosa abbiamo fatto. Sono felice ed orgoglioso per averlo fatto come società, con uno staff giovane e preparato, che ha affrontato in maniera appropriata il finale di stagione. L’ultimo mese e mezzo è stato un crescendo e i ragazzi hanno dato tutto. I due-tre esperti sono stati un punto di riferimento, poi i vari Nicolini, Morelli, Scarlino con i giovani che gli sono andati dietro hanno fatto la differenza. Siamo una Under 23 con questi cinque-sei giocatori, un gruppo stupendo. E ieri è arrivata la ciliegina”.

Una Fezzanese che soprattutto nell’ultimo mese è riuscita ad unire tutta La Spezia, al fianco della squadra di mister Ponte per la cavalcata play-off, dalla sfida al Pordenone al Picco fino all’andata della finale con il Lascaris giocata al Ferdeghini. “Un ringraziamento va al sindaco Peracchini, ma anche allo Spezia Calcio nella figura di Gazzoli, che ci ha aiutato a risolvere in un giorno la partita giocata al Ferdeghini”, prosegue Stradini. “I ragazzi hanno sentito la vicinanza di una città, c’era una spinta maggiore. Abbiamo avuto alti e bassi nella stagione, figli anche della nostra gioventù. Siamo calati a dicembre, abbiamo avuto qualche infortunio e abbiamo perso la finale di coppa. Abbiamo lavorato per arrivare ai play-off, l’idea era quella di fare un anno di costruzione con un allenatore e una squadra giovane. Retrocedere ci ha fatto soffrire lo scorso anno, ma siamo ripartiti sereni con l’idea di ricostruire. Nei play-off a spingerci è stato Manrico Borrini, il nostro responsabile tecnico. Ci ha sempre detto che eravamo una squadra fortissima e una volta recuperati Cesarini e Bruccini abbiamo fatto la differenza”.

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