La Fezzanese in D, da lunedì via alla caccia all’impianto che possa ospitare le gare casalinghe

La storica promozione in Serie D conquistata dalla Fezzanese apre immediatamente un nuovo capitolo, forse meno emozionante del successo sul campo ma altrettanto decisivo per programmare il futuro: quello legato alla scelta dello stadio che ospiterà i verdi nella prossima stagione. Dopo ore vissute tra l’adrenalina della finale vinta contro il Lascaris e i festeggiamenti per un traguardo inseguito e raggiunto con grande determinazione, proprietà e dirigenza si sono concesse qualche giorno di pausa. A partire da lunedì, però, sarà il momento di affrontare una questione complessa e inevitabile, iniziando una serie di valutazioni per individuare l’impianto più adatto ad accogliere la squadra di Fezzano.

L’ipotesi più concreta, al momento, è che la Fezzanese possa essere costretta ad allontanarsi dalla propria provincia per disputare il campionato. Un’eventualità che rappresenterebbe una scelta obbligata più che una preferenza, dettata dai rigidi parametri stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’ammissione degli impianti al campionato di Serie D. Il regolamento è infatti molto chiaro: le gare devono essere disputate in stadi in grado di accogliere almeno mille spettatori e dotati di un settore riservato alla tifoseria ospite con una capienza pari almeno al 10% della capienza complessiva dell’impianto. Vincoli che, restringendo notevolmente il numero delle strutture utilizzabili nel territorio spezzino, rendono la ricerca della nuova casa dei verdi particolarmente complicata.

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