Peste suina, altri casi tra i cinghiali: uno anche a Calice al Cornoviglio

Nuovi aggiornamenti sulla Peste Suina Africana confermano la circolazione del virus tra i cinghiali in Liguria e Piemonte. Il bilancio complessivo dei casi positivi sale a 2.149, con 818 segnalazioni in Piemonte e 1.331 in Liguria. Resta stabile a dieci il numero dei focolai rilevati negli allevamenti suinicoli. In Piemonte sono emerse due nuove positività: una in provincia di Cuneo, nel comune di Cravanzana (secondo caso registrato sul territorio), e una in provincia di Asti, a Serole, primo riscontro per il comune. Con questi aggiornamenti, il totale regionale sale a 818 cinghiali risultati positivi. In Liguria si registrano due nuovi casi: uno nel territorio di Genova, dove i positivi salgono a 297, e uno in provincia della Spezia, nel comune di Calice al Cornoviglio, dove gli accertamenti arrivano a otto casi complessivi. Il totale ligure raggiunge così quota 1.331 positivi. Con il nuovo caso di Serole, i comuni italiani in cui è stata rilevata almeno una positività alla Peste Suina Africana salgono a 202.

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